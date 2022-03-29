«Буду с Шахтером до конца». Срна помог вывезти в Хорватию 100 детей из академии клуба 29 марта, 19:07 Цей матеріал також доступний українською Полномасштабное вторжение России в Украину — уже третья война в жизни Срны (Фото:ФК Шахтер)

Директор по футболу Шахтера и бывший капитан команды Дарио Срна помог организовать выезд в родную Хорватию 100 украинских детей из академии донецкого клуба.

Срна рассказал, что дети выехали из Украины вместе с мамами и поселились в отелях в Сплите, где он начинал свою футбольную карьеру, сообщает Mirror.

«Они живут в отелях у моря, и правительство Хорватии мне очень помогло решить этот вопрос.

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В течение 19 лет, которые я играл в Украине, эта страна приветствовала меня с распростертыми объятиями с первого дня, и теперь я пытаюсь сделать все возможное, чтобы помочь им в гуманитарном плане», — рассказал Срна.



Срна отметил, что нынешнее вторжение России в Украину это уже третья война в его жизни, однако он не хочет сравнивать себя с жителями Мариуполя или Харькова, которые переживают настоящий ужас.

"Хорватия в 1991 году, затем в 2014 году, когда россияне выгнали Шахтер из Донецка, а теперь они воюют по всей Украине, поэтому мы должны были покинуть Киев

Я не могу сравнивать себя с мариупольцами или харьковчанами. Они переживают ужас, они настоящие герои, и мне так страшно за них. На войне человеческая жизнь слишком дешева", - сказал Дарио.

Хорватский экс-футболист также подчеркнул, что гордится тем, что прожил в Украине 19 лет.

«В этой стране – лучшие люди. Что бы ни случилось, я буду с Шахтером до конца. Мы одна большая семья, и я горжусь клубом, горжусь своим президентом. Но мы не можем быть одни в этой ситуации. Остальной мир должен помочь Украине найти способ остановить бомбы, остановить убийства, остановить войну», — добавил Срна.

Ранее Дарио Срна иронически высказался о подаче заявки Россией на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.



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