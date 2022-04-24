«Дело не в деньгах». Итальянский наставник Шахтера готов год работать бесплатно 24 апреля, 19:39 Цей матеріал також доступний українською Роберто Де Дзерби остался в Шахтере, несмотря на войну в Украине (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби заявил о готовности работать год без зарплаты.

Де Дзерби рассказал, что хотел бы остаться в Шахтере и готов работать даже бесплатно, но проблема в том, что неизвестно, будет ли в Украине чемпионат, сообщает Денисов Time.

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"Я бы хотел оставаться в Шахтере, даже если не будет такой сильной команды, которая была до начала войны. Даже если моя зарплата будет минимальной – дело сейчас отнюдь не в деньгах. Я готов тренировать год бесплатно, но проблема не в этом. Проблема только в том, чтобы понять, будет чемпионат или нет", - сказал Де Дзерби.

Ранее голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал, что клуб на три месяца приостановил контракты футболистов и не платит зарплату.

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