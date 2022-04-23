«У меня другая роль, чем у футболистов». Итальянский наставник Шахтера объяснил, почему решил остаться в клубе 23 апреля, 20:21 Цей матеріал також доступний українською Роберто Де Дзерби возглавил Шахтер в прошлом году (Фото:ФК Шахтер)

Итальянский наставник донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал, почему решил остаться в клубе, несмотря на войну в Украине.

Де Дзерби выразил разочарование, что в клуб не приехали многие легионеры и несколько человек из его тренерского штаба, и отметил, что он так поступить не мог, сообщает Денисов Time.

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«В жизни каждый человек принимает решение своими силами, и за это решение человек отвечает. Поэтому я могу сказать только за себя: я считал, что правильно было вернуться в Шахтер, правильно, потому что это подсказывал мне мой внутренний голос. Но главное — я имею ответственность, потому что я — главный тренер, и у меня другая роль, чем у футболистов», — сказал Де Дзерби.

В то же время специалист признался, что может покинуть Шахтер, если не будет ясности по поводу украинского чемпионата.

«Если будет понимание, что украинского чемпионата не будет, то понятно, что я должен пойти по другой тропе и понять, где я буду работать дальше. На сегодняшний день я не говорил еще ни с одной командой; не хотел, потому что я тренер Шахтера. И до начала переговоров с другими командами я буду информировать и Срну, и Палкина. А дальше увидим», — заметил Де Дзерби.

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала, а перед этим нападающий горняков Жуниор Мораес перешел в бразильский Коринтианс.

Также после начала войны Шахтер покинули Богдан Вьюник (Цюрих), Витао (Интернасьонал), Тете (Лион), Винисиус Тобиас (Реал) и Майкон (Коринтианс).

Кроме этого стало известно, что израильский полузащитник донецкого клуба Монор Соломон близок к переходу в лондонский Фулхэм. Ходят слухи, что в Англии может продолжить карьеру и другой хавбек Шахтера Михаил Мудрик, которым интересуется Брентфорд.

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