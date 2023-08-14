«Дешево продали». Срна рассказал о разговоре с Ахметовым после рекордного трансфера Мудрика 14 августа, 16:33 Дарио Срна заявил, что на решение продать Мудрика повлияла война (Фото:ФК Шахтёр)

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна рассказал об общении с президентом «горняков» Ринатом Ахметовым после перехода Михаила Мудрика в Челси за 100 миллионов евро, который стал самым дорогим трансфером в истории украинского футбола.

Срна сказал, что если бы не война, то клуб не продал бы Мудрика даже за такую сумму, поскольку в планах Шахтера было построить сильную команду, которая могла бы достичь самых высоких целей, сообщает Бомбардир.

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«Сказал, что дешево продали. Я вам говорю, если бы не было войны, президент никогда не продал бы за 100 миллионов.

Президент хотел выиграть Лигу чемпионов с этой командой. Это была мечта, трудно было бы выиграть, но ¼, ½, я уверен, что да. С этой командой да. Нас ждали бы большие результаты", — сказал Срна.

Ранее сообщалось, что Шахтер требует жестко наказать Тете за переход в Галатасарай.