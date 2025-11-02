Игра пройдет во Львове 2 ноября. Начало поединка в 18:00 по киевскому времени. Это при условии, что в это время во Львове на будет воздушной тревоги.

В прямой трансляции матч Шахтер — Динамо покажет УПЛ ТВ.

Также можно следить за онлайн-трансляцией матча Шахтер — Динамо.

В букмекерских конторах фаворит встречи донецкий клуб. Котировки на матч: победа Шахтера — 1.88, ничья — 4.10, победа Динамо — 3.80.

В турнирной таблице УПЛ лидирует Шахтер — 21 очко. За ним сразу идет Динамо — 20 очков.

Перед встречей в чемпионате команды сыграли поединок в 1/8 финала Кубка Украины: Динамо добыло волевую победу.

«Мотивации у Шахтера будет даже больше, чем в предыдущем матче, ведь никто не хочет дважды подряд проигрывать в таких принципиальных поединках. Дончане будут более сконцентрированы и сфокусированы на результате. В то же время Динамо также вполне может снова победить — в таких играх трудно определить явного фаворита. Возможен любой результат: победа одной или другой команды или ничья. Мой прогноз — ничья 2:2», — заявил в комментарии для NV известный в прошлом футболист Игорь Худобяк.