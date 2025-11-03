«У киевлян ничего не получилось». Легенда украинского клуба разобрал победу Шахтера над Динамо во Львове

Команда Арды Турана взяла реванш за поражение в кубковом противостоянии (1:2). Уже на третьей минуте встречи счет открыл Эгиналду, а в начале второго тайма Невертон великолепным ударом в девятку удвоил преимущество «горняков».

Буяльский быстро вернул интригу, однако сравнять счет гостям не удалось — в компенсированное время Шахтер поставил точку, забив в третий раз.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко легенда львовских Карпат Игорь Худобяк поделился впечатлениями от игры на Арене Львов.

«Это был очень интересный матч — интрига сохранялась почти до конца. Команды подарили хорошие, положительные эмоции. Во время первого пропущенного гола Динамо не доработало при розыгрыше углового. Хотя стоит отметить, что Шахтер очень качественно исполнил этот стандарт: великолепная подача и удачное вбегание от Эгиналду.

То, что киевлянам не удалось быстро отыграться, — заслуга Шахтера. Они грамотно прессинговали, не давали спокойно разыгрывать мяч, поэтому Динамо почти ничего не удалось создать.

Второй гол от Невертона — просто великолепный, очень классный удар. Единственное, что могло спасти киевлян, — это попытка заблокировать его. Шахтер вышел на второй тайм очень мотивированным, стремился увеличить счет — и ему это удалось. Думаю, один из выводов, который сделала команда, — это стараться не проседать после перерыва: продолжать высокий прессинг, не позволять сопернику создавать моменты, играть с той же интенсивностью, что и в первом тайме.

Шахтер был лучше в создании моментов и их реализации — именно в этом, как по мне, основное преимущество. Да, Динамо очень хотело сравнять счет, но моментов практически не было. Пробовали, пытались создать навал, давить, но ничего не получилось. Обе команды оставили на поле много эмоций и физических сил. Мне кажется, восстановиться к еврокубкам и выйти в свежих кондициях будет непросто", — сказал Игорь Худобяк.

Благодаря этой победе Шахтер, возглавляющий турнирную таблицу УПЛ, оторвался от Динамо на четыре очка.

