«Мы же не против любителей играли». Лидер Динамо объяснил, почему поражение от Шахтера не является катастрофой

«Горняки» взяли реванш у столичного клуба за поражение в 1/8 финала Кубка Украины (2:1). Команда Арды Турана агрессивно начала матч и открыла счет уже на третьей минуте после удара Эгиналду. В начале второй половины поединка Шахтер удвоил преимущество — Невертон попал в девятку ворот Нещерета.

Буяльский сразу сократил отставание, однако сравнять счет киевлянам не удалось — в компенсированное арбитром время Шахтер забил третий мяч.

После матча Владислав Кабаев пообщался с журналистом NV Андреем Павлечко. Вингер рассказал, почему Динамо пропустило быстрые голы на старте обоих таймов и чего не хватило, чтобы сравнять счет.

— Владислав, пропустили быстрый гол. Что пошло не так?

Пошло не так то, что мы пропустили. Не доиграли на стандарте — я не заблокировал, возможно, еще кто-то. Надо посмотреть момент. Быстрый пропущенный гол, конечно, влияет: соперник чувствует уверенность, а мы должны прикладывать вдвое больше усилий. Мы же играем не против любителей, а против донецкого Шахтера. Опять включаемся поздно — когда уже проигрываем 0:2, начинаем играть в футбол. Трудно по горячим следам сказать, почему так происходит.

— Во втором тайме снова быстро пропустили. Тренер после игры, возможно, подчеркивал это?

Нет, после игры тренер ничего не говорил. Он на эмоциях, мы — тоже. Невертон хорошо пробил, мы не заблокировали. Такое бывает. Нас больше выбил из колеи первый гол, чем второй. Это футбол. Да, неприятно проигрывать Шахтеру, но это не катастрофа — впереди еще много игр. У Шахтера четыре очка отрыва, неприятно, но имеем то, что имеем.

— Когда вы сократили отставание, чего не хватило, чтобы сравнять счет?

Моментов и реализации. Были полумоменты, но этого не хватило. Также не хватило свежести и эмоций. Сейчас можно много говорить, но если бы мы знали, что именно надо сделать, — сделали бы это на поле.

