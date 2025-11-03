«Терять нам уже нечего»: лидер Динамо рассказал про причины поражения от Шахтера в УПЛ

Защитник Динамо Александр Караваев рассказал, что помешало добиться положительного результата в игре против Шахтера (1:3) в УПЛ.

Футболист признал, что быстро пропущенный гол повлиял на настрой команды.

«Конечно, эмоции негативные. На первых минутах игра складывалась не по нашему сценарию. Пропустили необязательный гол после стандарта — подвела концентрация, недоработали. Будем разбирать, чтобы в следующих играх не было подобного. Бывает, ничего страшного.

Реклама

Потом уже, когда счет стал 2:0, пошли всеми силами вперед. Забили гол, имели еще возможности, но реализация немного подвела нас. Двигаемся дальше, есть еще много игр, поэтому вся борьба впереди".

Караваев оценил работу арбитра, а также прокомментировал спорный эпизод, в котором рефери не поставил пенальти в ворота Шахтера.

«В принципе, к арбитру особых претензий нет. Отработал высококвалифицированно и в целом контролировал то, что происходило на поле.

Толчок Бондаря в спину Огунданы в штрафной площадке? Лично я не смотрел еще этот эпизод. Но со стороны показалось, что был фол, и должны были назначать пенальти. Но есть арбитр, есть ВАР, они проверяют момент. Им доверили эту миссию, они берут на себя ответственность — значит, пенальти не было".

Защитник оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ.

«Во-первых, мы сами виноваты, что раньше потеряли много очков. Но руки не опускаем, будем работать и выходить на каждую игру, как на последнюю. Терять нам уже нечего, и без того уже отставание от конкурента, поэтому будем догонять нынешнего лидера», — цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает первое место и опережает Динамо на четыре балла.

Ранее Сабо назвал виновных в поражении Динамо от Шахтера.