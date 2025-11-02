«Могут указать на дверь»: бывший игрок Шахтера назвал ключевой матч для Турана

Бывший футболист Шахтера Сергей Ященко прогнозирует ничейный счет в матче. Также он считает, что в случае второго подряд поражения от киевлян за неделю главный тренер Горняков Арда Туран может потерять свою должность.

«Думаю, что «режиссура» этого противостояния будет немного другой, чем в кубковом несколько дней назад в столице. Считаю, что Шахтер, прежде всего, позаботится о более организованных действиях в обороне. Потому что так, как Горняки защищались во втором тайме может снова привести к провалу. К сожалению, сдали свои позиции Матвиенко, Бондарь, Конопля и это не может не беспокоить, ведь это игроки национальной сборной Украины.

Кстати, Горняки должны побеспокоиться не только о своем имидже, но и главном тренере Турана. Не удивлюсь, что если сегодня номинальные хозяева проиграют, то турецкому специалисту могут указать на дверь. В октябре дончане, действительно, притормозили.

Убежден, что и киевляне уже нашли ответ на вопрос почему они были такими беспомощными в первом тайме в кубковом поединке. Тогда им в нескольких эпизодах явно повезло, но так будет не всегда. Вот почему очень много будет значить, как соперники поработали над исправлением ошибок.

Мой прогноз? Ничья — 2:2, конечно, от потери очков грандов больше всего выиграют главные конкуренты — ЛНЗ и Полесье", — рассказал Сергей для Sport.ua.

Отметим, что 29 октября Динамо обыграло Шахтер (2:1) на стадии 1/8 финала Кубка Украины.

Команда Турана после десяти туров имеет в активе 21 зачетный балл и единолично возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Отрыв от Динамо составляет одно очко.

