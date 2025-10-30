«Смогут ли это киевляне?». Британский журналист сделал прогноз на матч Шахтер — Динамо во Львове
Караваев против Эгиналду (Фото: ФК Шахтёр)
В воскресенье, 2 ноября, донецкий Шахтер сыграет против киевского Динамо в матче 11-го тура УПЛ.
В кубковой встрече столичный клуб одолел «горняков» (2:1) и вышел в четвертьфинал турнира. Стоит отметить, что за пять последних матчей во всех соревнованиях дончане одержали лишь одну победу — над Кудривкой (4:0).
Подопечные Турана попытаются переломить свой своеобразный кризис во втором за неделю классическом, которое состоится на Арене Львов.
В разговоре с NV британский журналист Эндрю Тодос высказался, что Шахтер имеет определенное преимущество над Динамо в этом домашнем матче.
«В целом всегда происходит так, что одна команда побеждает в Кубке, а другая — в лиге. И что-то мне говорит, что, возможно, Шахтер все-таки победит 2 ноября на Арене Львов или сыграет вничью.
Я не знаю, сможет ли Динамо потянуть такой сильный матч по скорости, интенсивности и всему остальному. Интересно, как это все будет происходить.
Посмотрим, потому что уже на следующей неделе будут еврокубки. И интересно, оба клуба вообще будут смотреть в том направлении, или приоритетом для них будет выиграть УПЛ — уже не знаю. Думаю, узнаем в воскресенье. Будет интересно", — сказал Тодос.
