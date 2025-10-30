В воскресенье, 2 ноября, донецкий Шахтер сыграет против киевского Динамо в матче 11-го тура УПЛ.

В кубковой встрече столичный клуб одолел «горняков» (2:1) и вышел в четвертьфинал турнира. Стоит отметить, что за пять последних матчей во всех соревнованиях дончане одержали лишь одну победу — над Кудривкой (4:0).

Реклама

Подопечные Турана попытаются переломить свой своеобразный кризис во втором за неделю классическом, которое состоится на Арене Львов.

В разговоре с NV британский журналист Эндрю Тодос высказался, что Шахтер имеет определенное преимущество над Динамо в этом домашнем матче.

«В целом всегда происходит так, что одна команда побеждает в Кубке, а другая — в лиге. И что-то мне говорит, что, возможно, Шахтер все-таки победит 2 ноября на Арене Львов или сыграет вничью.

Я не знаю, сможет ли Динамо потянуть такой сильный матч по скорости, интенсивности и всему остальному. Интересно, как это все будет происходить.

Посмотрим, потому что уже на следующей неделе будут еврокубки. И интересно, оба клуба вообще будут смотреть в том направлении, или приоритетом для них будет выиграть УПЛ — уже не знаю. Думаю, узнаем в воскресенье. Будет интересно", — сказал Тодос.

Ранее британец назвал лучших игроков Динамо в матче против Шахтера в Кубке Украины.