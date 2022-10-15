Шахтер — Динамо. Где и когда смотреть матч украинской Премьер-лиги
Шахтер на четыре очка опережает Динамо (Фото:ФК Шахтер)
НВ рассказывает все, что нужно знать о матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между Шахтером и Динамо.
Поединок Шахтер — Динамо состоится во Львове на стадионе Арена Львов 16 октября в 17:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 16:30.
Что нужно знать про Шахтер перед матчем:
- занимает 2 место в УПЛ, уступая лидеру Днепру-1 на два очка;
- одержал одну победу в четырех последних играх во всех турнирах при двух ничьих и одном поражении;
- в последнем поединке сыграл вничью 1:1 с Реалом в Лиге чемпионов;
- не смогут рассчитывать на защитника Корниенко. Под вопросом участие полузащитника Шведа (травмы).
Что нужно знать про Динамо перед матчем:
- занимает 8 место в УПЛ, уступая Шахтеру на четыре очка;
- чередует победы (3) с поражениями (3) последние 6 игр во всех турнирах;
- в последнем поединке проиграло 0:1 Ренну в Лиге Европы;
- не сыграют вратари Бущан, Бойко, защитник Костевич, полузащитник Шапаренко, нападающий Супряга (травмы).
Ориентировочные составы:
Шахтер: Трубин — Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Конопля — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре
Динамо: Нещерет — Тымчик, Сирота, Забарный, Дубинчак — Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Гармаш — Беседин
НВ