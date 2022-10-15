Шахтер — Динамо. Где и когда смотреть матч украинской Премьер-лиги 15 октября, 16:34 Шахтер на четыре очка опережает Динамо (Фото:ФК Шахтер)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между Шахтером и Динамо.



Поединок Шахтер — Динамо состоится во Львове на стадионе Арена Львов 16 октября в 17:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 16:30.

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Что нужно знать про Шахтер перед матчем:

занимает 2 место в УПЛ, уступая лидеру Днепру-1 на два очка;

одержал одну победу в четырех последних играх во всех турнирах при двух ничьих и одном поражении;

в последнем поединке сыграл вничью 1:1 с Реалом в Лиге чемпионов;

не смогут рассчитывать на защитника Корниенко. Под вопросом участие полузащитника Шведа ( травмы).

Что нужно знать про Динамо перед матчем:

занимает 8 место в УПЛ, уступая Шахтеру на четыре очка;

чередует победы ( 3) с поражениями ( 3) последние 6 игр во всех турнирах;

3) с поражениями 3) последние 6 игр во всех турнирах; в последнем поединке проиграло 0:1 Ренну в Лиге Европы;

не сыграют вратари Бущан, Бойко, защитник Костевич, полузащитник Шапаренко, нападающий Супряга ( травмы).

Ориентировочные составы:

Шахтер: Трубин — Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Конопля — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре

Динамо: Нещерет — Тымчик, Сирота, Забарный, Дубинчак — Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Гармаш — Беседин

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