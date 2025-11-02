Шахтер — Динамо: где смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины
Два дерби за неделю (Фото: ФК Шахтер)
Команды встретятся в 11-м туре Премьер-лиги. Поединок состоится во Львове 2 ноября.
Матч начнется в 18:00. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка Шахтер — Динамо.
Также игра в прямом эфире будет показана на УПЛ ТВ.
Перед центральным матчем тура в таблице команды идут рядом: Шахтер — первый, 21 очко; Динамо — второе, 20 очков.
Топ-5 клубов УПЛ
«В матче Шахтер и Динамо хотелось бы увидеть как можно более яркий футбол. И чтобы за чемпионство поборолись не только две команды, а хотя бы еще две-три. Это было бы интересно и приятно. Потому что уже надоело, что судьбу чемпионата и медалей решают только два клуба», — сказал в комментарии для NV известный в прошлом футболист Иван Гецко.
Студия перед матчем Шахтер — Динамо:
Напомним, что пару дней назад Динамо обыграло Шахтер в 1/8 финала Кубка Украины.