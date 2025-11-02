Матч начнется в 18:00. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка Шахтер — Динамо.

Также игра в прямом эфире будет показана на УПЛ ТВ.

Перед центральным матчем тура в таблице команды идут рядом: Шахтер — первый, 21 очко; Динамо — второе, 20 очков.

Топ-5 клубов УПЛ

Фото: flashscore.ua

«В матче Шахтер и Динамо хотелось бы увидеть как можно более яркий футбол. И чтобы за чемпионство поборолись не только две команды, а хотя бы еще две-три. Это было бы интересно и приятно. Потому что уже надоело, что судьбу чемпионата и медалей решают только два клуба», — сказал в комментарии для NV известный в прошлом футболист Иван Гецко.

Студия перед матчем Шахтер — Динамо:

Напомним, что пару дней назад Динамо обыграло Шахтер в 1/8 финала Кубка Украины.