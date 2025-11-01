Шахтер — Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

1 ноября, 23:12
Туран против Шовковского (Фото: ФК Шахтер)

В 11 туре чемпионата Украины встретятся лидеры отечественного футбола.

Игра пройдет в воскресенье, 2 ноября, во Львове. Начало в 18:00. Мы проведем онлайн-трансляцию матча.

«Ярмоленко смотрит на Роналду и Модрича». Легенда сборной Украины указал на недостаток лидера Динамо перед матчем с Шахтером

ШАХТЕР — ДИНАМО — 0:0 (обновляется)

УПЛ
Фото: УПЛ

На неделе команды пересеклись в 1/8 финала Кубка Украины. Динамо добыло волевую победу — 2:1.

https://www.youtube.com/embed/Cmz0iFs6fPc?si=G5Q4zD8qFi7nsCvV

Несмотря на это, в букмекерских конторах фаворит встречи донецкий клуб. Котировки на матч: победа Шахтера — 1.88, ничья — 4.10, победа Динамо — 3.80.

Турнирная таблица УПЛ

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее в чемпионате Украины U-19 футболист Динамо забил шедевральный гол в ворота Шахтера.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер Чемпионат Украины по футболу УПЛ Премьер-лига Украины

