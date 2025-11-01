Шахтер — Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ
Туран против Шовковского (Фото: ФК Шахтер)
В 11 туре чемпионата Украины встретятся лидеры отечественного футбола.
Игра пройдет в воскресенье, 2 ноября, во Львове. Начало в 18:00. Мы проведем онлайн-трансляцию матча.
ШАХТЕР — ДИНАМО — 0:0 (обновляется)
На неделе команды пересеклись в 1/8 финала Кубка Украины. Динамо добыло волевую победу — 2:1.
Несмотря на это, в букмекерских конторах фаворит встречи донецкий клуб. Котировки на матч: победа Шахтера — 1.88, ничья — 4.10, победа Динамо — 3.80.
