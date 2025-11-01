Игра пройдет в воскресенье, 2 ноября, во Львове. Начало в 18:00. Мы проведем онлайн-трансляцию матча.

ШАХТЕР — ДИНАМО — 0:0 ( обновляется)

Фото: УПЛ

На неделе команды пересеклись в 1/8 финала Кубка Украины. Динамо добыло волевую победу — 2:1.

Реклама

Несмотря на это, в букмекерских конторах фаворит встречи донецкий клуб. Котировки на матч: победа Шахтера — 1.88, ничья — 4.10, победа Динамо — 3.80.

Турнирная таблица УПЛ

Фото: flashscore.ua

Ранее в чемпионате Украины U-19 футболист Динамо забил шедевральный гол в ворота Шахтера.