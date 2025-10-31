«Ярмоленко смотрит на Роналду и Модрича». Легенда сборной Украины указал на недостаток лидера Динамо перед матчем с Шахтером

В кубковой встрече киевляне оказались сильнее «горняков » (2:1) и вышли в четвертьфинал. Теперь, во Львове, команда Турана стремится взять реванш. По мнению автора первого гола в истории сборной Украины Ивана Гецко, новое противостояние обещает быть не менее ожесточенным, чем в столице.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко легендарный форвард поделился ожиданиями от игры на Арене Львов и отметил как преимущества, так и один недостаток 36-летнего Андрея Ярмоленко.

Иван Гецко высказался об Андрее Ярмоленко / Фото: dynamo.kiev.ua

— Какой футбол хотите увидеть между Шахтером и Динамо во Львове?

Хотелось бы увидеть как можно более яркий футбол. И чтобы за чемпионство поборолись не только две команды, а хотя бы еще две-три. Это было бы интересно и приятно. Потому что уже надоело, что судьбу чемпионата и медалей решают только два клуба. Хотелось бы, чтобы борьба была более широкой.

— Перед кубковым противостоянием вы говорили, что ожидаете много голов. Команды забили три. Сейчас ждете что-то похожее?

В целом да. В Кубке Украины я хотел, чтобы было много голов, и был убежден, что матч получится интересным — не 0:0 и не 1:0. Так оно и произошло. Возможно, не так результативно, как хотелось, но три гола — это уже хорошая игра. Все закономерно.

— А Динамо сможет выдержать темп Шахтера во втором матче за несколько дней?

Здесь дело не в физике, а в психологии. На такие матчи, как Шахтер — Динамо, не надо дополнительно настраиваться — все понимают значение этой игры. Проблема может быть, если усталость после Кубка скажется на чемпионате. Вот это будет действительно сложно. Но и Динамо, и Шахтер все равно будут терять очки в течение сезона — это неизбежно. А на классическое команды всегда собираются на максимум. Одни хотят доказать, что они лучшие, другие — что могут победить дважды. Пойдет коса на камень, как говорится. Хочется, чтобы была интрига, ожесточенная борьба и настоящие эмоции. Думаю, так и будет.

— А для Ярмоленко такой плотный календарь не станет проблемой?

Ни в коем случае. Поверьте мне, его сейчас ничего не смущает. Он свободный, открытый футболист, который играет в удовольствие. На него не давит ни статус, ни возраст. Он профессионально относится ко всему, прекрасно понимает свое тело, смотрит на пример Роналду в 40 лет, Модрича, других опытных игроков, которые держат темп. Да, нужно следить за собой — показалось, что он немного набрал вес, но он это сам видит. Я уже говорил: когда играет Ярмоленко, игра Динамо совсем другая. Когда он в старте — все выглядит по-другому. И даже если его не хватит на два тайма, то на один — точно хватит. Он должен выходить в основе.

