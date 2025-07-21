Шахтер и Динамо узнали потенциальных соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы

21 июля, 14:23
Шахтер выступает в квалификации Лиги Европы (Фото: ФК Шахтер Донецк)

В понедельник, 21 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2025/26.

«Горняки» благодаря победе над Ильвесом из Финляндии пробились во второй раунд отбора, где сыграют с Бешикташем из Турции.

Если Шахтеру удастся пройти турецкий клуб, то дальше сыграет против проигравшего в паре Лиги чемпионов: Рейнджерс (Шотландия) — Панатинаикос (Греция).

Также потенциального соперника узнало киевское Динамо, если клуб вылетит от мальтийского Хамрун Спартанс во втором раунде отбора Лиги чемпионов.

Подопечные Александра Шовковского могут сыграть против проигравшего в паре Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Матчи квалификации третьего раунда Лиги Европы пройдут 7 и 14 августа.

Победители выйдут в четвертый раунд квалификации Лиги Европы, а проигравшие отправятся в отбор Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что Динамо узнало потенциального соперника в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

