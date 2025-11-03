Бывший нападающий киевского Динамо, а теперь футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал автогол игрока киевлян Владислава Кабаева в матче УПЛ против Шахтера (1:3) .

По его словам, этот эпизод стал «вишенкой на торте» в провальной игре киевлян, сообщает Sport-express.ua.

«Это вишенка на тортике! Просто роскошный гол Кабаева, но в свои ворота. Ну, умеют же бить, когда захотят динамовцы. А если без шуток, то третий гол Шахтера — просто очередной провал обороны киевлян.

У меня такое впечатление, что всех нынешних динамовцев породили сразу тридцатилетними. Ни в ДЮСШ они не ходили, ни законов футбольных не знают…", — сказал Леоненко.

Ранее сообщалось, что Леоненко обратился к Суркису после поражения Динамо от Шахтера.