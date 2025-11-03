«Умеют бить, когда захотят». Леоненко высмеял игрока Динамо за автогол в матче с Шахтером — видео
Виктор Леоненко (Фото: dynamo.kiev.ua)
Бывший нападающий киевского Динамо, а теперь футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал автогол игрока киевлян Владислава Кабаева в матче УПЛ против Шахтера (1:3).
По его словам, этот эпизод стал «вишенкой на торте» в провальной игре киевлян, сообщает Sport-express.ua.
«Это вишенка на тортике! Просто роскошный гол Кабаева, но в свои ворота. Ну, умеют же бить, когда захотят динамовцы. А если без шуток, то третий гол Шахтера — просто очередной провал обороны киевлян.
У меня такое впечатление, что всех нынешних динамовцев породили сразу тридцатилетними. Ни в ДЮСШ они не ходили, ни законов футбольных не знают…", — сказал Леоненко.
