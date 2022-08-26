Чемпионат Украины. Матч Шахтер — Динамо может состояться в Лондоне — СМИ
Матч между Шахтером и Динамо должен состояться в субботу, 15 октября (Фото:Украинская Премьер-лига)
Матч 7-го тура украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и киевским Динамо может состояться в Лондоне, сообщает Tribuna.
В настоящее время согласовываются организационные вопросы для проведения этого поединка в столице Великобритании.
При этом главный тренер киевского клуба Мирча Луческу поддержал данную идею.
Планируется, что все средства, вырученные от продажи билетов на игру, будут переданы на нужды ВСУ и гуманитарную помощь.
Матч между «горняками» и «бело-синими» должен состояться в субботу, 15 октября.
Сообщалось, что Шахтер не смог победить харьковский Металлист 1925 в первом официальном матче в Украине после начала полномасштабной войны.
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