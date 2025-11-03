В матче 11-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер в напряженной борьбе одолел Динамо со счетом — 3:1.

После игры бывший тренер ряда украинских клубов и главной команды страны Мирон Маркевич назвал лучших игроков «классического» во Львове.

«У Динамо я бы отметил Виталия Буяльского. А в Шахтере лучшими, на мой взгляд, были Эгиналду и центральный защитник Марлон. Также авансом хотел бы отметить динамовского защитника Тиаре. Из этого футболиста в будущем может получиться толк. Да, он пока что много ошибается, но перспектива у него есть», — цитирует Мирона Богдановича Sport.ua.

Реклама

Отметим, Динамо потерпело первое поражение в УПЛ с мая 2024 года, когда также проиграли Шахтеру (0:1) во Львове. Беспроигрышная серия Динамо продолжалась 42 матча.

Благодаря этой победе Горняки оторвался от Бело-синих на четыре очка в турнирной таблице Премьер-лиги.

Таблица УПЛ / / Фото: Flashscore.ua

Напомним, 29 октября Динамо и Шахтер встречались в 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1.