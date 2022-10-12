Шахтер — Динамо. На матч будут продавать специальные билеты на благотворительность

12 октября, 15:56
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Матч между Шахтером и Динамо состоится в ближайшее воскресенье (Фото:ФК Шахтер)

Матч между Шахтером и Динамо состоится в ближайшее воскресенье (Фото:ФК Шахтер)

На матч 7-го тура украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и киевским Динамо будут продаваться специальные билеты, вырученные средства от которых пойдут на восстановление стадиона Чемпион в Ирпене, сообщает официальный сайт «горняков».

«К украинскому классико фонд Президента Украины United24 и Шахтер предлагают всем болельщикам принять участие в благотворительной акции и приобрести виртуальный билет стоимостью от 10 гривен.

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Таким образом, вы приобщаетесь к сбору средств, которые будут направлены на восстановление стадиона Чемпион в городе-герое Ирпене, разрушенного в результате обстрелов российской армией. Каждый билет — вклад в нашу общую победу!" - говорится в заявлении донецкого клуба.

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Матч между Шахтером и Динамо состоится в ближайшее воскресенье, 16 октября, во Львове.

Приобрести виртуальные благотворительные билеты можно по следующей ссылке: footballforpeace.shakhtar.com.

Накануне Шахтер остановился в шаге от сенсационной победы над Реалом в Лиге чемпионов.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Благотворительность Чемпионат Украины ФК Шахтер ФК Динамо (Киев) Ирпень

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