Шахтер быстро забил и в итоге победил (Фото: ФК Динамо Киев)

В рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги состоялся центральный матч первого круга между Шахтером и Динамо. Донецкий клуб одержал победу во Львове со счетом 3:1.

Шахтер вышел вперед уже на третьей минуте: Эгиналду головой замкнул подачу Педриньо с углового.

Как и в кубковом поединке, «горняки» владели преимуществом в первом тайме — Динамо не нанесло ни одного удара в створ ворот.

На старте второй половины встречи Шахтер удвоил преимущество: Невертон классно пробил в девятку из-за пределов штрафной площадки.

Уже через две минуты Динамо отыграло один мяч: Виталий Буяльский нанес точный удар после прострела с фланга.

В конце встречи Динамо организовало навал на ворота соперника, но пропустило контратаку, которая завершилась автоголом Владислава Кабаева.

Киевляне потерпели первое поражение в УПЛ с мая 2024 года, когда также уступили Шахтеру (0:1) во Львове. Беспроигрышная серия Динамо продолжалась 42 матча.

Украинская Премьер-лига, 11-й тур

Шахтер (Донецк) — Динамо (Киев) — 3:1

Голы: Эгиналду, 3, Невертон, 54, Кабаев, 90+4 (автогол) — Буяльский, 56

Благодаря этой победе Шахтер, возглавляющий турнирную таблицу УПЛ, оторвался от Динамо на четыре очка.

Таблица УПЛ / Фото: Flashscore.ua

Напомним, 29 октября Динамо и Шахтер встречались в 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1.