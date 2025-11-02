Шахтер взял реванш у Динамо и прервал беспроигрышную серию киевлян в чемпионате Украины — видео голов
Шахтер быстро забил и в итоге победил (Фото: ФК Динамо Киев)
В рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги состоялся центральный матч первого круга между Шахтером и Динамо. Донецкий клуб одержал победу во Львове со счетом 3:1.
Шахтер вышел вперед уже на третьей минуте: Эгиналду головой замкнул подачу Педриньо с углового.
Как и в кубковом поединке, «горняки» владели преимуществом в первом тайме — Динамо не нанесло ни одного удара в створ ворот.
На старте второй половины встречи Шахтер удвоил преимущество: Невертон классно пробил в девятку из-за пределов штрафной площадки.
Уже через две минуты Динамо отыграло один мяч: Виталий Буяльский нанес точный удар после прострела с фланга.
В конце встречи Динамо организовало навал на ворота соперника, но пропустило контратаку, которая завершилась автоголом Владислава Кабаева.
Киевляне потерпели первое поражение в УПЛ с мая 2024 года, когда также уступили Шахтеру (0:1) во Львове. Беспроигрышная серия Динамо продолжалась 42 матча.
Украинская Премьер-лига, 11-й тур
Шахтер (Донецк) — Динамо (Киев) — 3:1
Голы: Эгиналду, 3, Невертон, 54, Кабаев, 90+4 (автогол) — Буяльский, 56
Благодаря этой победе Шахтер, возглавляющий турнирную таблицу УПЛ, оторвался от Динамо на четыре очка.
Напомним, 29 октября Динамо и Шахтер встречались в 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1.