Недавно киевляне выбили донецкий клуб из Кубка Украины, победив 2:1 и выйдя в четвертьфинал. Интересно, что подопечные Арды Турана открыли счет, однако команда Александра Шовковского сумела совершить камбэк в конце поединка.

В чемпионате Шахтер будет стремиться к реваншу и попытается прервать 42-матчевую беспроигрышную серию Динамо в УПЛ. Зато киевляне хотят продолжить серию неудач «горняков», которые одержали лишь одну победу в последних пяти матчах.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко легендарный игрок львовских Карпат Игорь Худобяк объяснил, благодаря чему обе команды могут рассчитывать на успех, и спрогнозировал точный счет главного матча тура.

Игорь Худобяк о возможном трансфере Довбика / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Матчи между Динамо и Шахтером всегда получаются интересными, поэтому и эта встреча в чемпионате не станет исключением. Думаю, у Динамо нет проблем с физической готовностью, поэтому в этом плане все должно быть хорошо. Не будет трудно и Ярмоленко — он сыграл 70 минут в Кубке, а позиция центрального нападающего все же менее энергозатратная, чем роль вингера. Поэтому, считаю, все будет хорошо.

Мотивации у Шахтера будет даже больше, чем в предыдущем матче, ведь никто не хочет дважды подряд проигрывать в таких принципиальных поединках. Дончане будут более сконцентрированы и сфокусированы на результате. В то же время Динамо также вполне может снова победить — в таких играх трудно определить явного фаворита. Возможен любой результат: победа одной или другой команды или ничья.

Киевляне способны выиграть во Львове благодаря своей игре — особенно той, которую они показали после того, как пропустили первыми в Кубке Украины. Тогда им уже нечего было терять, и команда начала играть агрессивнее, создавать больше моментов. Именно так нужно действовать с первых минут.

Поражение Шахтера не станет подтверждением кризиса или провала. Все же, Динамо — сильный соперник, а это лишь 11-й тур чемпионата, поэтому борьба за титул еще впереди. Если Шахтер продемонстрирует ту же игру, что в первом тайме кубкового матча, но будет реализовывать моменты, у донецкого клуба будут хорошие шансы на победу. Сейчас приоритет для обеих команд — украинская Премьер-лига, поэтому ротация составов будет минимальной.

Мой прогноз — ничья 2:2″, — сказал Худобяк.

Отметим, что после 10 туров Шахтер возглавляет таблицу чемпионата Украины с 21 очком, тогда как Динамо имеет 20 и занимает второе место.

