«Все ждут рубки». Легенда сборной Украины сказал, что будет с Шахтером в случае второго поражения от Динамо

В воскресенье, 2 ноября, на Арене Львов донецкий Шахтер сыграет против Динамо в 11-м туре УПЛ .

Это будет второе классическое за несколько дней. 29 октября в кубковой встрече киевляне победили Шахтер 2:1 и пробились в четвертьфинал. Теперь дончане настроены взять реванш в чемпионате. Интересно, что Динамо имеет беспроигрышную серию в УПЛ с 42 матчей, тогда как Шахтер постигают неудачи. Команда Арды Турана одержала лишь одну победу за пять последних игр во всех турнирах.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко отметил, что в случае очередного поражения от Динамо в донецком клубе могут произойти изменения. Также экс-форвард поделился прогнозом на главное противостояние тура между самыми титулованными командами Украины.

Иван Гецко поделился ожиданиями от классического / Фото: dynamo.kiev.ua

— Будет ли Шахтер более мотивированным после поражения в Киеве?

Я думаю, что каждый игрок Шахтера понимает значение этой игры. Она может стать переломной — матчем, который расставит все точки над «і». Поэтому, по моему мнению, «горняки» выйдут на поле с двойным энтузиазмом.

Во-первых, они вылетели из Кубка от Динамо. Во-вторых, Шахтер традиционно считает себя сильнее киевского клуба — и по подбору игроков, и по инфраструктуре. Но это футбол — здесь может произойти что угодно. Дончане будут мотивированы намного сильнее, чем Динамо. А вот киевлянам, наоборот, может быть немного проще — они просто будут играть в свой футбол, без лишнего давления.

Шахтер будет играть первым номером, а Динамо будет искать свои шансы в быстрых контратаках. Думаю, игра будет очень интересной.

— На следующей неделе Шахтеру и Динамо предстоят еврокубковые матчи. Не уменьшит ли это запала в дерби?

Я так не думаю. Это будет именно то дерби, та рубка, которую все ждут. Еврокубки отойдут на второй план — главной задачей станет победа в принципиальном противостоянии.

— Если Шахтер второй раз подряд проиграет Динамо, это будет кризисом?

Да, однозначно. Второе поражение в дерби подряд — это уже сигнал, и, по моему мнению, в команде после этого могут произойти изменения, а какие — увидим.

— Ваш прогноз на матч?

Игра будет интересная, это без сомнения. Не хочу отдавать предпочтение ни одной из команд. Ставлю 50 на 50. Пусть победит сильнейший на сегодняшний день — это будет справедливо.

Отметим, что после 10 туров Шахтер возглавляет таблицу чемпионата Украины с 21 очком, тогда как Динамо имеет 20 и занимает второе место.

