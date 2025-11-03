«Он просто растворился»: Сабо назвал худшего игрока Динамо в матче против Шахтера

Йожеф Сабо высказался про победу Шахтера над Динамо в УПЛ (Фото: Динамо Киев)

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился эмоциями после победы Шахтера над Динамо ( 3:1) в чемпионате Украины.

Сабо раскритиковал игру подопечных Александра Шовковского и в негативном ключе выделил Владимира Бражко.

«Шахтер по игре не просто сильнее, а намного сильнее Динамо. Работа с мячом, культура паса, мышление… А у Динамо, например, средней линии я просто не увидел.

Реклама

Стоило мне после кубкового матча похвалить Бражко, как он сегодня просто растворился на поле. Из игроков никто вообще не прогрессирует", — приводит слова Сабо Footboom.

В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает первое место и опережает Динамо на четыре балла.

Ранее мы писали, что Шовковский назвал серьезную ошибку судей в матче Шахтер — Динамо.