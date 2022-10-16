Шахтер — Динамо. Онлайн-трансляция матча украинской Премьер-лиги 16 октября, 01:10 Шахтер имеет перевес над Динамо в личных встречах (Фото:ФК Шахтер)

НВ следит за ходом игры 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между Зарей и Динамо. Начало — в 17:00 по киевскому времени сегодня, 16 октября.



Ориентировочные составы:

Шахтер: Трубин — Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Конопля — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре

Динамо: Нещерет — Тымчик, Сирота, Забарный, Дубинчак — Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Гармаш — Беседин

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Матч состоится во Львове на стадионе Арена Львов. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

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Шахтер занимает 2 место в УПЛ, уступая лидеру Днепру-1 на два очка. Команда одержала одну победу в четырех последних играх во всех турнирах при двух ничьих и одном поражении.

Клуб в последнем поединке сыграл вничью 1:1 с Реалом в Лиге чемпионов. Коллектив не сможет рассчитывать на защитника Корниенко и рискует остаться без полузащитника Шведа (травмы).

Динамо занимает 8 место в УПЛ, уступая Шахтеру на четыре очка. Команда чередует победы (3) с поражениями (3) последние 6 игр во всех турнирах.

Клуб в последнем поединке проиграло 0:1 Ренну в Лиге Европы. За коллектив не сыграют вратари Бущан, Бойко, защитник Костевич, полузащитник Шапаренко, нападающий Супряга (травмы).

Статистика знает 101 официальныq матч между командами. Шахтер победил 39 раз, Динамо — 35. Еще 27 поединков завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы Parimatch: Шахтер является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 2,10, то, что выиграет Динамо, оценивается в 3,40, ничья — в 3,55.