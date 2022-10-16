Шахтер — Динамо. Видео голов и обзор матча украинской Премьер-лиги

16 октября, 20:43
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Шахтер обыграл Динамо во Львове (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер обыграл Динамо во Львове (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер победил Динамо со счетом 3:1 в рамках 7-го тура украинской Премьер-лиги.

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Шахтер - Динамо 3:1
Голы: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сикан, 74 - Ванат, 46

Шахтер: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко (Назаренко, 76) - Зубков, Бондаренко, Судаков (Джурасек, 81), Мудрик - Траоре (Сикан, 58)

Динамо: Нещерет - Тымчик (Кабаев, 64), Забарный, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 64) - Буяльский, Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Ванат (Гармаш, 64), Караваев (Кендзера, 87)

Предупреждены: Михайличенко, Конопля, Сикан, Степаненко, Петряк - Вивчаренко, Ванат

Удален: Забарный (Динамо)

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=ZM7U8sz-AdQ
Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Шахтер ФК Динамо (Киев)

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