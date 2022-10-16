Шахтер — Динамо. Видео голов и обзор матча украинской Премьер-лиги
Шахтер обыграл Динамо во Львове (Фото:ФК Шахтер)
Шахтер победил Динамо со счетом 3:1 в рамках 7-го тура украинской Премьер-лиги.
Шахтер - Динамо 3:1
Голы: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сикан, 74 - Ванат, 46
Шахтер: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко (Назаренко, 76) - Зубков, Бондаренко, Судаков (Джурасек, 81), Мудрик - Траоре (Сикан, 58)
Динамо: Нещерет - Тымчик (Кабаев, 64), Забарный, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 64) - Буяльский, Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Ванат (Гармаш, 64), Караваев (Кендзера, 87)
Предупреждены: Михайличенко, Конопля, Сикан, Степаненко, Петряк - Вивчаренко, Ванат
Удален: Забарный (Динамо)