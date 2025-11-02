«Это какой-то беспредел»: Шовковский назвал серьезную ошибку судей в матче Шахтер — Динамо

2 ноября, 21:51
Поделиться:
Александр Шовковский (Фото: ФК Динамо Киев)

Александр Шовковский (Фото: ФК Динамо Киев)

Главный тренер Динамо Александр Шовковский недоволен работой судейской бригады Виталия Романова в матче с Шахтером (1:3).

Специалист считает, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота Шахтера в эпизоде с падением вингера Динамо Шолы Огунданы после контакта с защитником Ефимом Коноплей.

Реклама

Читайте также:
Шахтер выиграл у Динамо: расписание и результаты матчей 11-го тура УПЛ — видео

«Если мы не ставим в таком матче пенальти на Шоле… Чистый пенальти, чистый! И это уже второй такой момент с участием моей команды. Когда мы играли с Зарей, не поставили пенальти в ворота Зари, и сейчас не ставят в ворота Шахтера.

Извините меня, я не знаю, чего мы хотим достигать, над чем работает судейский корпус, не знаю. Мне уже позвонил не один человек из судейского корпуса, который сказал: «Здесь чистый пенальти». И совсем другая игра.

Да, последний гол пропустили на контратаке, мы уже рисковали. Но это какой-то беспредел", — сказал Шовковский в эфире программы Футбол 360.

https://www.youtube.com/watch?v=xKSyW0XAcdo

Благодаря победе Шахтер, который возглавляет турнирную таблицу УПЛ, оторвался от Динамо на четыре очка.

Ранее легионеры Шахтера ответили Попову фотографией из раздевалки.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер Футбол Александр Шовковский Премьер-лига Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies