Специалист считает, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота Шахтера в эпизоде с падением вингера Динамо Шолы Огунданы после контакта с защитником Ефимом Коноплей.

«Если мы не ставим в таком матче пенальти на Шоле… Чистый пенальти, чистый! И это уже второй такой момент с участием моей команды. Когда мы играли с Зарей, не поставили пенальти в ворота Зари, и сейчас не ставят в ворота Шахтера.

Извините меня, я не знаю, чего мы хотим достигать, над чем работает судейский корпус, не знаю. Мне уже позвонил не один человек из судейского корпуса, который сказал: «Здесь чистый пенальти». И совсем другая игра.

Да, последний гол пропустили на контратаке, мы уже рисковали. Но это какой-то беспредел", — сказал Шовковский в эфире программы Футбол 360.

Благодаря победе Шахтер, который возглавляет турнирную таблицу УПЛ, оторвался от Динамо на четыре очка.

Ранее легионеры Шахтера ответили Попову фотографией из раздевалки.