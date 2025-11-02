«Касается и Шахтера»: легенда Динамо назвал главную проблему команды Шовковского перед дерби

2 ноября в 18:00 Динамо сыграет против Шахтера в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Бывший защитник Бело-синих Владислав Ващук поделился ожиданиями от матча.

«Прежде всего, я жду победы от Динамо. Киевляне имеют уверенность, которая в полной мере появилась после очного кубкового поединка с Горняками. Да, у Динамо была неудачная серия в УПЛ и еврокубках, но нечто подобное можно сказать и о донетчанах, которые выиграли один раз в пяти матчах.

Главный тренер бело-синих Александр Шовковский может объединить команду снаружи, а внутри коллектива это в силах сделать Андрей Ярмоленко. А те разговоры, которые ходили насчет микроклимата в Динамо, излишни по крайней мере теперь", — цитирует Ващука УФ.

Также бывший футболист столичного клуба назвал главную проблему киевлян перед украинским «классическим».

«Это игра в обороне. Но эта проблема касается и Шахтера. На мой взгляд, многое, если не все, будет зависеть от действий защитников обеих команд», — добавил Ващук.

Отметим, что 29 октября Динамо обыграло Шахтер (2:1) на стадии 1/8 финала Кубка Украины.

Команда Турана после десяти туров имеет в активе 21 зачетный балл и единолично возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Отрыв от Динамо составляет одно очко.

Фото: Flashscore.ua

