Донецк против Киева — самое принципиальное противостояние в украинском футболе (Фото: ФК Шахтер)

Игра начнется в 18:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер — Динамо. А здесь после финального свистка будет доступен видеообзор матча Шахтер — Динамо.

ШАХТЕР — ДИНАМО — 2:1 (обновляется)

Голы: Эгиналду, 3, Невертон, 54 — Буяльский

Смотрите все результаты 11-тура украинской Премьер-лиги.

Напомним, что 29 октября в 1/8 финала Кубка Украины Динамо обыграло Шахтер.