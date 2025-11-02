Шахтер — Динамо. Обзор матча чемпионата Украины по футболу — видео

2 ноября, 17:15
Донецк против Киева — самое принципиальное противостояние в украинском футболе (Фото: ФК Шахтер)

Поединок грандов украинского футбола состоится 2 ноября во Львове.

Игра начнется в 18:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер — Динамо. А здесь после финального свистка будет доступен видеообзор матча Шахтер — Динамо.

ШАХТЕР — ДИНАМО — 2:1 (обновляется)

Голы: Эгиналду, 3, Невертон, 54 — Буяльский

https://www.youtube.com/embed/k8UvOkqnA9M?si=grlJu2dBOMLp_cDa

Смотрите все результаты 11-тура украинской Премьер-лиги.

Напомним, что 29 октября в 1/8 финала Кубка Украины Динамо обыграло Шахтер.

Редактор: Любомир Луканюк

Футбол Чемпионат Украины по футболу УПЛ Премьер-лига Украины

