Шахтер — Динамо. Обзор матча чемпионата Украины по футболу — видео
Донецк против Киева — самое принципиальное противостояние в украинском футболе (Фото: ФК Шахтер)
Поединок грандов украинского футбола состоится 2 ноября во Львове.
Игра начнется в 18:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер — Динамо. А здесь после финального свистка будет доступен видеообзор матча Шахтер — Динамо.
ШАХТЕР — ДИНАМО — 2:1 (обновляется)
Голы: Эгиналду, 3, Невертон, 54 — Буяльский
Смотрите все результаты 11-тура украинской Премьер-лиги.
Напомним, что 29 октября в 1/8 финала Кубка Украины Динамо обыграло Шахтер.