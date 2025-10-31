Магическая траектория. Футболист Динамо забил шедевральный гол с дальней дистанции и помог обыграть Шахтер U-19 — видео
Динамо U-19 победило в матче против Шахтера (Фото: ФК Динамо Киев)
В рамках 11-го тура Национальной лиги U-19 футболисты Динамо одержали победу в драматичном матче против ровестников из Шахтера со счетом — 3:2.
Сначала дублем отметился Матвей Пономоренко, и казалось, что преимущество подопечных Игоря Костюка ощутимо, но Горняки смогли сравнять счет.
В последние минуты поединка киевляне забили третий гол, но рефери отменил взятие ворот. В конце концов, на 89-й Губенко с дальней дистанции отметился настоящим шедевром, забросив мяч за шиворот голкиперу Шахтера и вырвал победу.
Национальная лига U-19. 11-й тур
Шахтер U-19 — Динамо U-19 — 2:3
Голы: Сметана, 57, Петрук, 75 — Пономаренко, 35, 54, Губенко, 89
Несмотря на поражение, Шахтер продолжает лидировать в турнирной таблице юношеской лиги, имея в активе 27 очков. Динамовцы идут вторыми с 25 баллами.
Кстати, на неделе команда Александра Шовковского тоже торжествовала в матче против Шахтера — подопечные Арда Турана вылетели из Кубка Украины.