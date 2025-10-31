Магическая траектория. Футболист Динамо забил шедевральный гол с дальней дистанции и помог обыграть Шахтер U-19 — видео

31 октября, 14:34
Поделиться:
Динамо U-19 победило в матче против Шахтера (Фото: ФК Динамо Киев)

Динамо U-19 победило в матче против Шахтера (Фото: ФК Динамо Киев)

В рамках 11-го тура Национальной лиги U-19 футболисты Динамо одержали победу в драматичном матче против ровестников из Шахтера со счетом — 3:2.

Читайте также:
«Не хотел никого обидеть». Футболист Динамо объяснил свои слова об игроках Шахтера после победы в Кубке Украины

Сначала дублем отметился Матвей Пономоренко, и казалось, что преимущество подопечных Игоря Костюка ощутимо, но Горняки смогли сравнять счет.

В последние минуты поединка киевляне забили третий гол, но рефери отменил взятие ворот. В конце концов, на 89-й Губенко с дальней дистанции отметился настоящим шедевром, забросив мяч за шиворот голкиперу Шахтера и вырвал победу.

Реклама

Национальная лига U-19. 11-й тур

Шахтер U-19 — Динамо U-19 — 2:3
Голы: Сметана, 57, Петрук, 75 — Пономаренко, 35, 54, Губенко, 89

Читайте также:
Шахтер против Динамо: расписание и результаты матчей 11-го тура УПЛ — видео

Несмотря на поражение, Шахтер продолжает лидировать в турнирной таблице юношеской лиги, имея в активе 27 очков. Динамовцы идут вторыми с 25 баллами.

Flashscore.ua
Фото: Flashscore.ua

Кстати, на неделе команда Александра Шовковского тоже торжествовала в матче против Шахтера — подопечные Арда Турана вылетели из Кубка Украины.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies