Динамо U-19 победило в матче против Шахтера (Фото: ФК Динамо Киев)

В рамках 11-го тура Национальной лиги U-19 футболисты Динамо одержали победу в драматичном матче против ровестников из Шахтера со счетом — 3:2.

Сначала дублем отметился Матвей Пономоренко, и казалось, что преимущество подопечных Игоря Костюка ощутимо, но Горняки смогли сравнять счет.

В последние минуты поединка киевляне забили третий гол, но рефери отменил взятие ворот. В конце концов, на 89-й Губенко с дальней дистанции отметился настоящим шедевром, забросив мяч за шиворот голкиперу Шахтера и вырвал победу.

Реклама

Национальная лига U-19. 11-й тур

Шахтер U-19 — Динамо U-19 — 2:3

Голы: Сметана, 57, Петрук, 75 — Пономаренко, 35, 54, Губенко, 89

Несмотря на поражение, Шахтер продолжает лидировать в турнирной таблице юношеской лиги, имея в активе 27 очков. Динамовцы идут вторыми с 25 баллами.

Фото: Flashscore.ua

Кстати, на неделе команда Александра Шовковского тоже торжествовала в матче против Шахтера — подопечные Арда Турана вылетели из Кубка Украины.