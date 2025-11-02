«Эти пародии продадут за 30−40 миллионов». Экс-футболист Шахтера отреагировал на скандальные слова игрока Динамо

После победы над Шахтером (2:1) в Кубке Украины Попов назвал «пародией» уровень теперешних игроков «горняков» по сравнению с предыдущими звездами.

Вирт не согласился с мнением футболиста Динамо. Экс-голкипер считает, что у Шахтера перспективный состав.

«Виллиан, Луис Адриано, Фернандиньо и другие бразильцы, ставшие впоследствии звездами мирового уровня, приходили в Шахтер также очень молодыми. Такими же, как и нынешние ребята. Думаю, Попов это сказал на эмоциях. Погорячился.

Динамо стоит смотреть за своими игроками. Мы же с вами тоже можем много наговорить критики в адрес динамовцев. Просто посмотрим на результаты и игру в еврокубках. Что это: «пародия» или «не пародия»? Однако, мы же так не говорим, потому что это элементарно неэтично.

Вот эта «пародия» впоследствии может быть продана за 30−40 миллионов. Дай Бог Динамо, чтобы у них такие «пародии» были. И я буду только рад за киевлян. Шахтер неоднократно показывал, как умеет выращивать и продавать бразильцев", — цитирует Вирта sport-express.ua.

Добавим, что Попов позже заявил: он не намеревался обидеть игроков донецкого клуба.