«Что-то не понравилось»: игрок Шахтера отреагировал на эпизод с Ярмоленко, который схватил его за горло

Андрей Ярмоленко схватил за горло Валерия Бондаря в матче против Шахтера (Фото: ФК Шахтер Донецк)

В матче 11-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер в напряженной борьбе одолел Динамо со счетом — 3:1.

На протяжении игры эмоции на поле не утихали. На 86-й минуте «классического» лидер киевлян Андрей Ярмоленко схватил за горло Валерия Бондаря. Динамовцу не понравилось то, что перед этим защитник Горняков выбил мяч в подкате. Их удалось быстро успокоить, за этот эпизод футболисты никаких санкций не получили, а игра продолжилась.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

После финального свистка Бондарь лаконично высказался об этом эпизоде.

«Я очень уважаю Андрея Николаевича как человека и как игрока. Что происходит на поле, пусть там и остается. На тот момент я сыграл в мяч, Андрею, наверное, что-то не понравилось. После игры мы пожали друг другу руки. Это легенда сборной Украины и украинского футбола. С большим уважением к нему отношусь. Это футбол, эмоции», — цитирует Бондаря Football Hub.

Отметим, Динамо потерпело первое поражение в УПЛ с мая 2024 года, когда также проиграли Шахтеру (0:1) во Львове. Беспроигрышная серия Динамо продолжалась 42 матча.

В следующем туре столичная команда дома встретится с черкасским ЛНЗ. Матч пройдет 9 ноября и начнется в 15:30.

Кстати, благодаря победе в «классическом» Горняки оторвался от Бело-синих на четыре очка в турнирной таблице Премьер-лиги.

Фото: flashscore.ua

Ранее мы писали, что легенда Динамо раскритиковал Ярмоленко после игры против Шахтера.