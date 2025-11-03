«Какого черта возиться с мячом?»: Сабо назвал виновных в поражении Динамо от Шахтера

Бывший футболист и тренер Динамо Йожеф Сабо поделился мнением о поражении киевлян от Шахтера ( 1:3) в УПЛ.

Специалист считает, что «горняки» были значительно сильнее, несмотря на обоюдные ошибки в игре.

«Собственно, игра была очень неплохой, нейтральным зрителям и болельщикам Шахтера особенно должна была понравиться, но… Очень много было ошибок со стороны обеих команд, мелких фолов, много брака при передачах, особенно в действиях динамовцев. Возможно, слишком уж были настроены на результат киевляне — и перегорели.

Вообще же, если говорить сугубо о сегодняшней игре, то однозначно могу сказать, что игроки Шахтера намного, на голову, индивидуально сильнее динамовцев. У Динамо совершенно нет средней линии. Нет игроков, которые могли бы создать атаку".

Сабо назвал проблемы Динамо и разобрал первый гол Шахтера.

«Я сказал, что у Динамо есть проблемы с полузащитниками, но и в защите, даже не знаю, как назвать, что творилось. Вот первый гол, например, как он возник?

Подача с углового, после которой забивает Эгиналду. Ну вот этот Тиаре, ну как он играет? Да отдай ты уже назад, пусть даже вратарю. Какого черта возиться с мячом? Не понимаю…".

Тренер оценил решение Шовковского выпустить защитников на замену в конце матча, когда Динамо проигрывало.

«Полностью согласен с тем, что в ситуации, когда команда проигрывает, как-то странно выпускать защитников, но объяснение очень простое — у Шовковского нет хорошего форварда! Вот и с Ярмоленко к эксперименту начал прибегать тренер не от хорошей жизни.

Взяли Герреро, вроде бы и неплохой игрок, но нестабильный. Раз забил, два забил и снова исчез… Кого Саша должен был выпускать?. Бленуце или Торреса? Они бы не помогли. Ничего бы не сделали против игроков Шахтера", — сказал Сабо для BLIK.

В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает первое место и опережает Динамо на четыре балла.

