«Ярмоленко провел плохую игру»: легенда Динамо раскритиковал лидера Бело-синих в игре против Шахтера

В рамках 11-го тура Премьер-лиги Шахтер одержал победу над Динамо со счетом — 3:1. На нашем сайте есть видеообзор украинского «классического».

После поединка во Львове бывший тренер и футболист Динамо Йожеф Сабо критически высказался об игре лидера киевлян Андрея Ярмоленко, который по сравнению с прошлым матчем в Кубке Украины с Шахтером (2:1) на этот раз не смог забить гол.

Реклама

«Ярмоленко провел плохую игру, однозначно. Его нужно было снимать после первого тайма.

Ну, не центральный нападающий он… Да, у Андрея класс. Он выделяется даже на одной ноге, но ведь забил Герреро в предыдущем матче. Возможно, нужно было бы ему доверить сыграть в нападении", — цитирует Сабо BLIK.ua.



Отметим, в текущем сезоне 36-летний Ярмоленко провел 15 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

Динамо потерпело первое поражение в УПЛ с мая 2024 года, когда также проиграли Шахтеру (0:1) во Львове. Беспроигрышная серия Динамо продолжалась 42 матча.

В следующем туре столичная команда дома встретится с черкасским ЛНЗ. Матч пройдет 9 ноября и начнется в 15:30.

Кстати, благодаря победе в «классическом» Горняки оторвался от Бело-синих на четыре очка в турнирной таблице Премьер-лиги.

Фото: flashscore.ua

Ранее Сабо назвал виновных в поражении Динамо от Шахтера.