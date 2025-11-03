«Пора заканчивать»: легенда Шахтера недоволен решениями Турана

Трехкратный чемпион УПЛ и Кубка Украины в составе Шахтера Юрий Вирт критически высказался о последних решениях главного тренера клуба Арда Турана касаемо основного состава команды.

Вирт заявил, что турецкому специалисту уже нужно отойти от практики радикальных изменений и определиться со стартовой одиннадцаткой.

«Вообще же, Турану пора заканчивать с экспериментами. Мы на них уже насмотрелись и в еврокубках, и против Кудровки [4:0], и против Динамо в Кубке… Уже пора определиться с основным составом.

Конечно, ротация должна быть, но умеренная. Шахтеру надо сосредоточиться на результате, а дать его нельзя, когда от игры к игре состав меняется", — цитирует Юрия Sport-express.ua.

Напомним, в центральном матче 11-го тура команда Турана нанесла Динамо первое поражение в УПЛ с мая 2024 года, когда также проиграли Шахтеру (0:1) во Львове. Беспроигрышная серия киевлян длилась 42 матча. На минувшей неделе также Горняки не смогли обыграть подопечных Александр Шовковского и вылетели из Кубка Украины (1:2).

Кстати, благодаря победе в «классическом» Горняки оторвался от Бело-синих на четыре очка в турнирной таблице УПЛ.

