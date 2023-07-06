Наказание за массовую драку: УАФ вынесла решение о чемпионском поединке Шахтера и Днепра-1 6 июля, 22:15 Шахтер — Днепр-1 (Фото:ФК Шахтер)

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ разобрался с нарушителями в скандальном поединке украинской Премьер-лиги.



В рамках 29 тура чемпионата Украины сезона-2022/23 Шахтер разгромил Днепр-1 и стал чемпионом.

На последних минутах игры произошла массовая драка между футболистами, представителями команд и тренерскими штабами.

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Главный арбитр встречи Екатерина Монзуль показала шесть красных карточек.

Дисквалификации в Шахтере получили вратарь Анатолий Трубин (4 матча, 2 из них условно), защитники Ярослав Ракицкий (4 матча) и Виктор Корниенко (4 матча), а также хавбек Егор Назарина (3 матча дисквалификации).

В составе днепровской команды дисквалификации получили защитники Виталий Федоров и Рональд Матаррита (по 4 матча), а также хавбеки Жоау Пеглоу и Алексей Гуцуляк (по 4 матча).

Кроме того, Шахтер и Днепр-1 уплатят штраф в 500 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что стал известен календарь первого круга украинской Премьер-лиги.