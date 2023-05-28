Шахтер — чемпион. Донецкий клуб досрочно завоевал золотые медали украинской Премьер-лиги
28 мая, 16:48
Стартовый состав горняков на матч с Днепром-1 (Фото:ФК Шахтер)
В поединке с прямым конкурентом горняки разгромили Днепр-1 и забронировали за собой первое место в турнирной таблице.
Центральный матч 29 тура чемпионата Украины начался с быстрого гола. Уже на 9-й минуте Артем Бондаренко ударом в нижний угол открыл счет.
Далее донецкий клуб контролировал ход встречи и во втором тайме забил еще два гола.
Видео дня
Шахтер — Днепр-1 — 3:0
Голы: Бондаренко, 9, Сикан, 55, Степаненко, 59
Таким образом, Шахтер в 14-й раз в своей истории выиграл чемпионат Украины по футболу.
Победа в УПЛ принесла Шахтеру путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Второй представитель Украины в ЛЧ определится в последнем туре. У Днепра-1 и Зари одинаковое количество очков, но по личным встречам выше клуб из Днепра.
В последнем туре 4 июня Днепр-1 играет с Кривбассом, а Заря встречается с Минаем.
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