Шахтер — чемпион. Донецкий клуб досрочно завоевал золотые медали украинской Премьер-лиги 28 мая, 16:48 Стартовый состав горняков на матч с Днепром-1 (Фото:ФК Шахтер)

В поединке с прямым конкурентом горняки разгромили Днепр-1 и забронировали за собой первое место в турнирной таблице.



Центральный матч 29 тура чемпионата Украины начался с быстрого гола. Уже на 9-й минуте Артем Бондаренко ударом в нижний угол открыл счет.

Далее донецкий клуб контролировал ход встречи и во втором тайме забил еще два гола.

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Шахтер — Днепр-1 — 3:0

Голы: Бондаренко, 9, Сикан, 55, Степаненко, 59

Таким образом, Шахтер в 14-й раз в своей истории выиграл чемпионат Украины по футболу.

Победа в УПЛ принесла Шахтеру путевку в групповой этап Лиги чемпионов . Второй представитель Украины в ЛЧ определится в последнем туре. У Днепра-1 и Зари одинаковое количество очков, но по личным встречам выше клуб из Днепра.

В последнем туре 4 июня Днепр-1 играет с Кривбассом, а Заря встречается с Минаем.