Драка, кровь и куча удалений. Золотой матч Шахтер — Днепр-1 завершился грандиозным скандалом — видео 28 мая, 17:47 Драка во время матча (Фото:ФК Шахтер)

В компенсированное время команды пошли стенка на стенку, защитнику горняков Ярославу Ракицкому разбили бровь.



В 29 туре чемпионата Украины встречались два претендента на титул — Шахтер принимал Днепр-1. Горняки уверенно выиграли — 3:0 и досрочно стали чемпионами страны.

Однако золотой матч украинского футбола омрачили последние минуты. После грубого подката Назарины против Пеглоу, бразилец не сдержался. А там уже подключились и другие игроки обеих команд.

Видео дня

Драка вышла масштабной с элементами карате. Ракицкому разбили бровь.

Рефери матча Катерина Монзуль показала несколько красных карточек. Точно были удалены с поля Назарина (Шахтер), Трубин (Шахтер) и Пеглоу (Днепр-1). Однако красные карточки были показаны и футболистам, которые подключились к драке со скамейки запасных. Кто это был станет известно уже после публикации судейского рапорта.