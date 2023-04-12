Шахтер драматично на последних минутах победил аутсайдера украинской Премьер-лиги — видео
Шахтер укрепил лидерство в УПЛ (Фото:УПЛ)
Донецкий Шахтер со счетом 2:1 обыграл Львов в перенесенном матче шестого тура украинской Премьер-лиги.
После безголевого первого тайма Львов неожиданно повел в счете на 56-й минуте, когда Гочолейшвили головой срезал мяч в свои ворота. Прошло всего пять минут, как Судаков ударом издалека восстановил статус-кво.
Львов был близок к сенсации, однако на 95-й минуте Келси ударом головой после скидки Сикана принес «горнякам» победу.
Шахтер набрал 49 баллов и лидирует с четырехочковым отрывом от Днепра-1, у которого на один сыгранный матч меньше.
Львов с 13-ю очками занимает последнюю строчку.
Львов - Шахтер 1:2
Голы: Гочолейшвили, 56 (авт) - Судаков, 61, Келси, 90+5
Турнирная таблица
В предыдущем туре УПЛ Шахтер обыграл Металлист (1:0).