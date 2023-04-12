Шахтер драматично на последних минутах победил аутсайдера украинской Премьер-лиги — видео

12 апреля, 16:29
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Шахтер укрепил лидерство в УПЛ (Фото:УПЛ)

Шахтер укрепил лидерство в УПЛ (Фото:УПЛ)

Донецкий Шахтер со счетом 2:1 обыграл Львов в перенесенном матче шестого тура украинской Премьер-лиги.

После безголевого первого тайма Львов неожиданно повел в счете на 56-й минуте, когда Гочолейшвили головой срезал мяч в свои ворота. Прошло всего пять минут, как Судаков ударом издалека восстановил статус-кво.

Видео дня

Львов был близок к сенсации, однако на 95-й минуте Келси ударом головой после скидки Сикана принес «горнякам» победу.

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Шахтер набрал 49 баллов и лидирует с четырехочковым отрывом от Днепра-1, у которого на один сыгранный матч меньше.

Львов с 13-ю очками занимает последнюю строчку.

Львов - Шахтер 1:2
Голы: Гочолейшвили, 56 вт) - Судаков, 61, Келси, 90+5

https://www.youtube.com/watch?v=adoTZ3CZBuI&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре УПЛ Шахтер обыграл Металлист (1:0).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Шахтер ФК Львов

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