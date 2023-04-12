Шахтер драматично на последних минутах победил аутсайдера украинской Премьер-лиги — видео 12 апреля, 16:29 Шахтер укрепил лидерство в УПЛ (Фото:УПЛ)

Донецкий Шахтер со счетом 2:1 обыграл Львов в перенесенном матче шестого тура украинской Премьер-лиги.

После безголевого первого тайма Львов неожиданно повел в счете на 56-й минуте, когда Гочолейшвили головой срезал мяч в свои ворота. Прошло всего пять минут, как Судаков ударом издалека восстановил статус-кво.

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Львов был близок к сенсации, однако на 95-й минуте Келси ударом головой после скидки Сикана принес «горнякам» победу.

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Шахтер набрал 49 баллов и лидирует с четырехочковым отрывом от Днепра-1, у которого на один сыгранный матч меньше.

Львов с 13-ю очками занимает последнюю строчку.

Львов - Шахтер 1:2

Голы: Гочолейшвили, 56 (авт) - Судаков, 61, Келси, 90+5

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре УПЛ Шахтер обыграл Металлист (1:0).