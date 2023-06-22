Замена из УПЛ: Шахтер не смог договориться с итальянским тренером
Франческо Фариоли (Фото:instagram.com/francescofarioli)
Итальянский тренер Франческо Фариоли отказался от работы в Шахтере.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, стороны вели активные переговоры, однако сделка сорвалась.
По информации источника, Фариоли согласовал контракт с донецким клубом, однако семья отказалась ехать в Украину.
Отмечается, что главным кандидатом на должность наставника команды является тренер Патрик Ван Леувен из Зари.
Напомним, 34-летний Фариоли с февраля находится без команды, с тех пор как покинул турецкий Аланьяспор. Ранее он также работал в Сассуоло в штабе бывшего тренера «горняков» Роберто Де Дзерби.
Ранее сообщалось, что Реал заинтересован в подписании легионера Шахтера.