Замена из УПЛ: Шахтер не смог договориться с итальянским тренером 22 июня, 21:05 Франческо Фариоли (Фото:instagram.com/francescofarioli)

Итальянский тренер Франческо Фариоли отказался от работы в Шахтере.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, стороны вели активные переговоры, однако сделка сорвалась.

По информации источника, Фариоли согласовал контракт с донецким клубом, однако семья отказалась ехать в Украину.

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Отмечается, что главным кандидатом на должность наставника команды является тренер Патрик Ван Леувен из Зари.

Напомним, 34-летний Фариоли с февраля находится без команды, с тех пор как покинул турецкий Аланьяспор. Ранее он также работал в Сассуоло в штабе бывшего тренера «горняков» Роберто Де Дзерби.

Ранее сообщалось, что Реал заинтересован в подписании легионера Шахтера.