Шахтер с Ракицким в составе уступил турецкому гранду в благотворительном матче — видео
Шахтер проводит благотворительные матчи в поддержку Украины (Фото:ФК Шахтер)
Донецкий Шахтер в благотворительном матче уступил стамбульскому Фенербахче со счетом 0:1.
Судьбу матча решил единственный гол Энера Валенсии, который отличился на 26-й минуте, воспользовавшись выходом один на один с голкипером.
Следует отметить, что стартовом составе Шахтера вышел Ярослав Ракицкий, который после начала войны покинул санкт-петербургский Зенит и присоединился к «горнякам» для участия в благотворительных матчах.
Ракицкий сыграл 52 минуты, после чего его заменил Марьян Фарина.
Шахтер — Фенербахче 0:1
Гол: Валенсия, 26
Полное видео матча
Ранее сообщалось, что 12-летний Дмитрий Кеда принял участие в благотворительном матче, где ему удалось забить победный гол за Шахтер против польской Легии. Парню вместе с семьей удалось выехать из оккупированного Мариуполя.
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