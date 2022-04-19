Шахтер с Ракицким в составе уступил турецкому гранду в благотворительном матче — видео 19 апреля, 20:10 Цей матеріал також доступний українською Шахтер проводит благотворительные матчи в поддержку Украины (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер в благотворительном матче уступил стамбульскому Фенербахче со счетом 0:1.

Судьбу матча решил единственный гол Энера Валенсии, который отличился на 26-й минуте, воспользовавшись выходом один на один с голкипером.

Следует отметить, что стартовом составе Шахтера вышел Ярослав Ракицкий, который после начала войны покинул санкт-петербургский Зенит и присоединился к «горнякам» для участия в благотворительных матчах.

Видео дня

Ракицкий сыграл 52 минуты, после чего его заменил Марьян Фарина.

Шахтер — Фенербахче 0:1

Гол: Валенсия, 26

Полное видео матча

Ранее сообщалось, что 12-летний Дмитрий Кеда принял участие в благотворительном матче, где ему удалось забить победный гол за Шахтер против польской Легии. Парню вместе с семьей удалось выехать из оккупированного Мариуполя.



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