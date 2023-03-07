Шахтер — Фейеноорд. Где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы

7 марта, 21:42
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Шахтер продолжает выступления в Лиге Европы (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер продолжает выступления в Лиге Европы (Фото:ФК Шахтер)

NV представляет анонс первого матча 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Фейеноордом.

Матч Шахтер (Украина) — Фейеноорд (Нидерланды) состоится 9 марта в польской Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Видео дня

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про Шахтер перед матчем:

  • после вылета из Лиги чемпионов по итогам группового этапа прошел в 1/16 финала Лиги Европы французский Ренн;
  • занимает вторую позицию в украинской Премьер-лиге, уступая лидеру Днепру-1 из-за поражения в личной встрече;
  • не знает поражений восемь игр кряду во всех турнирах при пяти победах в последних из них;
  • не сыграют основные защитники Конопля, Бондарь, Михайличенко (дисквалификации).
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Что нужно знать про Фейеноорд перед матчем:

  • вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также сыграли датский Мидтьюлланн, итальянский Лацио и австрийский Штурм;
  • лидирует в нидерландской лиге с отрывом в три очка от ближайшего преследователя Аякса;
  • не знает поражений 14 игр кряду во всех турнирах при шести победах в последних поединках.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Трубин, Тейлор, Ракицкий, Матвиенко, Козик, Степаненко, Зубков, Бондаренко, Судаков, Петряк, Траоре

Фейеноорд: Велленройтер, Шимански, Гертрейда, Ханцко, Хартман, Кекчю, Виффер, Дилросун, Идрисси, Джаганбахш, Хименес

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Лига Европы Фейеноорд (Роттердам) ФК Шахтер

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