Шахтер — Фейеноорд. Где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы 7 марта, 21:42 Шахтер продолжает выступления в Лиге Европы (Фото:ФК Шахтер)

NV представляет анонс первого матча 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Фейеноордом.

Матч Шахтер (Украина) — Фейеноорд (Нидерланды) состоится 9 марта в польской Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про Шахтер перед матчем:

после вылета из Лиги чемпионов по итогам группового этапа прошел в 1/16 финала Лиги Европы французский Ренн;

занимает вторую позицию в украинской Премьер-лиге, уступая лидеру Днепру-1 из-за поражения в личной встрече;

не знает поражений восемь игр кряду во всех турнирах при пяти победах в последних из них;

не сыграют основные защитники Конопля, Бондарь, Михайличенко ( дисквалификации).

Что нужно знать про Фейеноорд перед матчем:

вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также сыграли датский Мидтьюлланн, итальянский Лацио и австрийский Штурм;

лидирует в нидерландской лиге с отрывом в три очка от ближайшего преследователя Аякса;

не знает поражений 14 игр кряду во всех турнирах при шести победах в последних поединках.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Трубин, Тейлор, Ракицкий, Матвиенко, Козик, Степаненко, Зубков, Бондаренко, Судаков, Петряк, Траоре

Фейеноорд: Велленройтер, Шимански, Гертрейда, Ханцко, Хартман, Кекчю, Виффер, Дилросун, Идрисси, Джаганбахш, Хименес