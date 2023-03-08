Шахтер — Фейеноорд. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы 8 марта, 03:50 Шахтер принимает в Варшаве Фейеноорд (Фото:ФК Шахтер)

NV следит за событиями первой игры 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Фейеноордом. Начало — в 22:00 по киевскому времени 9 марта.



Ориентировочные составы:

Шахтер: Трубин, Тейлор, Ракицкий, Матвиенко, Козик, Степаненко, Зубков, Бондаренко, Судаков, Петряк, Траоре

Фейеноорд: Велленройтер, Шимански, Гертрейда, Ханцко, Хартман, Кекчю, Виффер, Дилросун, Идрисси, Джаганбахш, Хименес

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Матч состоится в Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

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Шахтер после вылета из Лиги чемпионов по итогам группового этапа прошел в 1/16 финала Лиги Европы французский Ренн. Клуб занимает вторую позицию в украинской Премьер-лиге, уступая лидеру Днепру-1 из-за поражения в личной встрече.

Команда не знает поражений восемь игр кряду во всех турнирах при пяти победах в последних из них. За коллектив не сыграют основные защитники Конопля, Бондарь, Михайличенко (дисквалификации).

Фейеноорд вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также сыграли датский Мидтьюлланн, итальянский Лацио и австрийский Штурм.

Клуб лидирует в нидерландской лиге с отрывом в три очка от ближайшего преследователя Аякса. Команда не знает поражений 14 игр кряду во всех турнирах при шести победах в последних поединках.

Статистика знает два официальных поединка между соперниками. В обоих случаях выиграл Шахтер.

Прогноз букмекеров сводится к тому, что фаворит — Фейеноорд. Коэффициент на его победу равен 2,30. Успех Шахтера оценивается в 3,00, ничья — в 3,50.