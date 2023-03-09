Шахтер — Фейеноорд. Видео онлайн-трансляция матча Лиги Европы

9 марта, 21:51
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Шахтер борется за путевку в четвертьфинал Лиги Европы (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер борется за путевку в четвертьфинал Лиги Европы (Фото:ФК Шахтер)

NV в режиме онлайн публикует главные видеомоменты первой игры 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Фейеноордом.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер — Фейеноорд можно здесь

Начало — в 22:00 по киевскому времени 9 марта. Поединок проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского.

Видео дня

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Стартовые составы:

Шахтер: Трубин — Тейлор, Матвиенко, Ракицкий, Топалов — Степаненко, Бондаренко — Зубков, Крыськив, Судаков — Траоре

Фейеноорд: Велленройтер — Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман — Кокчю, Виффер, Шимански — Джаханбахш, Хименес, Идрисси

Видеофрагменты матча будут публиковаться ниже.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Лига Европы Фейеноорд (Роттердам) ФК Шахтер

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