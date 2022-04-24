Футболисты Шахтера на Пасху посетили церковь в Турции — фото
Футболисты отпраздновали Пасху в Анталье (Фото:ФК Шахтер)
Футболисты донецкого Шахтера отпраздновали Пасху за границей.
Игроки донецкого клуба из-за войны в Украине находятся на сборах в турецкой Анталье, но об украинских традициях не забывают.
На Пасху футболисты вместе с семьями посетили местную церковь и посвятили паски.
В частности, храм посетили Михаил Мудрик, Валерий Бондарь, Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Тарас Степаненко и другие.
Ранее голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал, что клуб на три месяца приостановил контракты футболистов и не платит зарплату.
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