Футболисты Шахтера на Пасху посетили церковь в Турции — фото

24 апреля, 20:54
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Футболисты отпраздновали Пасху в Анталье (Фото:ФК Шахтер)

Футболисты отпраздновали Пасху в Анталье (Фото:ФК Шахтер)

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Футболисты донецкого Шахтера отпраздновали Пасху за границей.

Игроки донецкого клуба из-за войны в Украине находятся на сборах в турецкой Анталье, но об украинских традициях не забывают.

На Пасху футболисты вместе с семьями посетили местную церковь и посвятили паски.

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В частности, храм посетили Михаил Мудрик, Валерий Бондарь, Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Тарас Степаненко и другие.

https://twitter.com/FCShakhtar/status/1518218920527863809?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1518218920527863809%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Fgravtsi_shahtarya_zavitali_do_tserkvi_na_velikden_n719831%2F

Ранее голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал, что клуб на три месяца приостановил контракты футболистов и не платит зарплату.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол ФК Шахтер Пасха

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