Футболисты Шахтера на Пасху посетили церковь в Турции — фото 24 апреля, 20:54 Цей матеріал також доступний українською Футболисты отпраздновали Пасху в Анталье (Фото:ФК Шахтер)

Футболисты донецкого Шахтера отпраздновали Пасху за границей.

Игроки донецкого клуба из-за войны в Украине находятся на сборах в турецкой Анталье, но об украинских традициях не забывают.

На Пасху футболисты вместе с семьями посетили местную церковь и посвятили паски.

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В частности, храм посетили Михаил Мудрик, Валерий Бондарь, Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Тарас Степаненко и другие.

Ранее голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал, что клуб на три месяца приостановил контракты футболистов и не платит зарплату.



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