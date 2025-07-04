Шахтер одержал победу в первом матче под руководством Арды Турана — видео
Эгиналду забил единственный гол (Фото: ФК Шахтер)
Донецкий Шахтер провел первый контрольный поединок на сборах в Словении в рамках подготовки к следующему сезону.
«Горняки» одержали минимальную победу над хорватской Горицей, которая выступает в элитном дивизионе своей страны.
Единственный гол в начале второго тайма забил Эгиналду. Бразилец головой замкнул подачу Педро Энрике с левого фланга.
Это был дебютный матч в Шахтере для нового главного тренера команды Арды Турана.
Товарищеский матч
Шахтер (Украина) -- Горица (Хорватия) -- 1:0
Гол: Эгиналду, 51
Следующий товарищеский матч в Словении Шахтер проведет 6 июля. Соперником донецкого клуба станет чешский Словацко.
Мы писали, что Срна сравнил клубный ЧМ-2025 с чемпионатом Украины.