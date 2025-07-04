Шахтер одержал победу в первом матче под руководством Арды Турана — видео

4 июля, 20:49
Эгиналду забил единственный гол (Фото: ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер провел первый контрольный поединок на сборах в Словении в рамках подготовки к следующему сезону.

«Горняки» одержали минимальную победу над хорватской Горицей, которая выступает в элитном дивизионе своей страны.

Единственный гол в начале второго тайма забил Эгиналду. Бразилец головой замкнул подачу Педро Энрике с левого фланга.

Это был дебютный матч в Шахтере для нового главного тренера команды Арды Турана.

Товарищеский матч

Шахтер (Украина) -- Горица (Хорватия) -- 1:0

Гол: Эгиналду, 51

Следующий товарищеский матч в Словении Шахтер проведет 6 июля. Соперником донецкого клуба станет чешский Словацко.

Мы писали, что Срна сравнил клубный ЧМ-2025 с чемпионатом Украины.

