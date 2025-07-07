Донецкий Шахтер заинтересован в трансфере голкипера Трабзонспора и сборной Турции по футболу Угурджана Чакыра.

По данным издания Haber Global, «горняки» готовы обменять своего полузащитника Артема Бондаренко на 29-летнего Чакыра.

Сообщается, что Шахтер также может заплатить Трабзонспору дополнительные средства за голкипера.

Реклама

Турецкий клуб, со своей стороны, давно заинтересован в трансфере 24-летнего Бондаренко.

Чакыр является воспитанником Трабзонспора и провел в клубе практически всю профессиональную карьеру, выигрывал чемпионат и Кубок Турции. В активе вратаря 31 матч за сборную Турции.

В сезоне 2024/25 Бондаренко отыграл 41 матч за Шахтер во всех турнирах, забил 12 голов и сделал восемь ассистов.

Напомним, в зимнее трансферное окно-2025 в Трабзонспор перешли футболисты Шахтера Александр Зубков и Даниил Сикан. Также за турецкую команду выступает украинский защитник Арсений Батагов.

Мы писали, что Срна раскрыл детали переговоров с новым тренером Шахтера Тураном.