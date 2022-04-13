Шахтер готов устроить массовую распродажу футболистов — СМИ 13 апреля, 18:40 Цей матеріал також доступний українською Шахтер готов продать игроков летом этого года (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер готов продать всех своих игроков во время летнего трансферного окна, сообщает Sky Sports.

Источник утверждает, что «горняки» готовы к такому шагу в связи с войной в Украине, которая неизвестно когда закончится.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в интервью Денисов Time также не исключил, что футболисты могут покинуть клуб и добавил, что в донецкой команде остановили выплаты.

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«Остановка выплат продиктована не нами, это продиктовано законодательством Украины. Мы повторили то, что вышло в законе. Каждый футболист получил определенную бумагу. При этом я отдельно встречался с ними. Мы проговорили многие вопросы, они знают текущую ситуацию.

Они знают, что если и следующий чемпионат не начнется, то каждого будем стараться трудоустроить. Никого не бросим, каждым будем заниматься, будем отдельно поддерживать как можем", — сказал Палкин.

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Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала, а перед этим нападающий горняков Жуниор Мораес перешел в бразильский Коринтианс.

Также после начала войны Шахтер покинули Богдан Вьюнник (Цюрих), Витао (Интернасьонал), Тете (Лион), Винисиус Тобиас (Реал) и Майкон (Коринтианс).

Кроме этого стало известно, что израильский полузащитник донецкого клуба Монор Соломон близок к переходу в лондонский Фулгэм. Ходят слухи, что в Англии могжет продолжить карьеру и другой хавбек Шахтера Михаил Мудрик, которым интересуется Брентфорд.



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