Шахтер драматично спасся от поражения титулованному хорватскому клубу в благотворительном матче — видео

1 мая, 18:01
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Шахтер спасся от поражения в конце матча (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер спасся от поражения в конце матча (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер в благотворительном матче сыграл в результативную ничью 3:3 со сплитским Хайдуком.

Хайдук открыл счет в начале встречи, а на старте второй половины игры его удвоил. После этого Шахтеру удалось сравнять счет – отметились Топалов и Стасюк.

На 80-й минуте Любичич оформил дубль и вывел свою команду вперед, однако уже в компенсированное время Борячук спас Шахтер от поражения — 3:3.

Видео дня
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Следует отметить, что Хайдук – шестикратный чемпион Хорватии. Больше титулов только у хорватского гранда Динамо Загреб, который становился чемпионом страны 22 раза.

Шахтер - Хайдук Сплит 3:3
Голы: Топалов, 59, Стасюк, 74, Борячук, 90+1 - Любичич, 10, 80, Лазер, 49

Полное видео матча

https://www.youtube.com/watch?v=06R0CTwUQCg

Ранее сообщалось, что благотворительная игра между Фенербахче и Шахтером (1:0) принесла для Украины 5 миллионов гривен.

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Теги:   Футбол Хайдук ФК Шахтер

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