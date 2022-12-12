В Шахтере озвучили сумму, за которую клуб готов продать свою звезду 12 декабря, 19:30 Мудрик может покинуть Шахтер уже этой зимой (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал, за какую сумму «горняки» готовы продать звездного полузащитника команды Михаила Мудрика.



Комментируя потенциальный трансфер Мудрика Срна сравнил его с футболистом Манчестер Сити Джеком Грилишем, за которого «горожане» заплатили Астон Вилли более 100 млн евро, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем аккаунте в Twitter со ссылкой на Marca.

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«Тот, кто хочет подписать Мудрика, должен заплатить большую сумму, иначе наш президент откажется его продавать.

Джек Грилиш был продан более чем за 100 миллионов, а уровень Мудрика не ниже", — сказал Срна.

Ранее Мудрик подтвердил, что летом его хотели подписать Байер, Ницца и Брентфорд.