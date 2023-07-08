Шахтер и АЗ в огненном матче с большим количеством голов не смогли выявить сильнейшего — видео 8 июля, 21:22 Зубков и Келси (Фото:Instagram Шахтера)

Донецкий Шахтер сыграл в ничью (3:3) против АЗ Алкмар в первом спарринге на сборах в Нидерландах.

«Горняки» трижды за поединок были вынуждены догонять соперника в счете. Первый тайм закончился 1:1. Во второй половине встречи команды не «сбавили обороты» и продолжили забивать голы друг другу.

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Матч завершился со счетом 3:3. На взятие ворот соперников Шахтер ответил голами Зубкова, Бондаря и Келси.

Шахтер — АЗ Алкмар — 3:3

Голы: Зубков, 17, Бондарь, 50, Келси, 76 — Вит, 9, Бараси, 48, Боммель, 65

Стартовый состав Шахтера: Твардовский — Конопля, Бондарь, Ракицкий (к), Корниенко — Кастильо, Назарина, Глущенко — Зубков, Топалов — Келси.

Стоит отметить, что это первый матч Патрика ван Леувена на посту главного тренера «горняков».

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